В Калининграде представили главного тренера женской волейбольной команды «Локомотив»

Тренер "Локомотива" Константин Сиденко принимает фуражку железнодорожника. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде во время празднования Дня железнодорожника прошло официальное представление главного тренера, нового капитана и игроков команды волейбольного клуба «Локомотив – Калининградская область». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Константин Сиденко последний год входил в тренерский штаб казанского «Зенита», Ксения Парубец играла в составе «Уралочки» из Екатеринбурга, - рассказали участники презентации.

Клуб был создан в 2018 году при содействии ОАО «РЖД» и правительства Калининградской области. С первого сезона регулярно завоёвывает медали и кубковые трофеи. В этом году «Локомотив – Калининградская область» стал двукратным чемпионом России. Сейчас обновленная команда готовится к участию уже в пятом игровом сезоне.

Напомним, смена тренера произошла после неприятного инцидента. Андрея Воронкова дисквалифицировали на 2 года за расистское высказывание.