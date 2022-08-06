Из конкурсной программы фестиваля «Голосящий КиВиН-2022» выбыли 9 команд

. Фото: Александр КАТЕРУША

Девять команд, которые претендовали на участие в фестивале «Голосящий КиВиН-2022», не прошли редактуру. В результате отбора из борьбы за главные награды выбывают команды «Иван Иванов», «2х2», сборная Егорьевска, «Флэш-Рояль», «Колосок», «Мастер Муси», «#ОтбояНет», «Не парни из Баку», «Уже не дети». Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Теперь состав фестиваля выглядит так:

«Красный лис» (Владивосток, Приморский край),

«Полуостров» (Симферополь),

«Город N» (Челябинск),

«ИП Бондарев» (ЯНАО, Надым),

«Северяне» (Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра),

«Юра» (Москва),

«Доктор Хаусс» (Могилев),

«Зеленый чемодан» (Гурьевск, Гурьевский округ, Кузбасс),

«Поэтессы» (СПбГУПТД, Санкт-Петербург),

«Те самые» (Ставропольский край, СтГАУ),

«Столик» (Чулым),

«Атомная сборная» (Ленинградская Атомная Станция, Сосновый Бор, Ленинградская область),

сборная Московского авиационного института (Москва),

«Ровеньки» (ОГУ им. Тургенева, Орел),

«Пал Палыч» (Хабаровский край),

«Голосящий КиВиН» проходит в Светлогорске 6 и 7 августа. На фестиваль приедут Алла Михеева, Дмитрий Хрусталев и другие звезды.