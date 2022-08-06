В Калининграде в результате аварии пострадал мотоциклист

Мотоциклисту понадобилась помощь медиков.
Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
В субботу, 6 августа, в Калининграде на улице Фрунзе произошла авария, в результате которой пострадал мотоциклист. Ему потребовалась медицинская помощь, на месте работала бригада скорой помощи.
В «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» во ВКонтакте одна из подписчиц рассказала, что «машина поворачивала на парковку, не пропустила мотоцикл, последнего отбросило на пешехода, переходящего дорогу».
О состоянии пешехода при этом не сообщается.