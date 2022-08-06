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Общество6 августа 2022 11:33

В Калининграде в результате аварии пострадал мотоциклист

ДТП произошло на улице Фрунзе
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
Мотоциклисту понадобилась помощь медиков.

Мотоциклисту понадобилась помощь медиков.

Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

В субботу, 6 августа, в Калининграде на улице Фрунзе произошла авария, в результате которой пострадал мотоциклист. Ему потребовалась медицинская помощь, на месте работала бригада скорой помощи.

В «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» во ВКонтакте одна из подписчиц рассказала, что «машина поворачивала на парковку, не пропустила мотоцикл, последнего отбросило на пешехода, переходящего дорогу».

О состоянии пешехода при этом не сообщается.