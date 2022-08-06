На Куршской косе ночью оштрафовали отдыхающих в палатках

У отдыхающих появление инспектора нацпарка ночью явно вызвало испуг. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В пятницу, 5 августа, государственные инспекторы национального парка «Куршская коса» провели ночной рейд по морскому побережью. Об этом рассказал в своем телеграм-канале директор нацпарка Анатолий Калина.

- Пришлось побеспокоить расположившихся на ночлег отдыхающих, - не без горькой иронии отметил директор и напомнил, что «территория национального парка - это дом для множества животных и растений, а ночлег с палаткой - это и туалет, и костер, и мусор. Чтобы не допустить уничтожения удивительного природного мира Куршской косы, мы будем проводить подобные рейды регулярно».

Штраф за организацию туристической стоянки и разведение костра вне предусмотренных для этой цели мест - 4 тысячи рублей.

О количестве оштрафованных отдыхающих по результатам этого рейда не сообщается.