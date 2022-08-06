Елена Дятлова напомнила горожанам, что фонтан у памятника воинам-балтийцам не место для купания

В жаркие дни недавно заработавший фонтан стал водным аттракционом для калининградской детворы. Никого не смущает, что чаша с водой - лишь часть памятной композиции. Фото: Александр КАТЕРУША

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова на своей странице в ВКонтакте попросила калининградцев не использовать фонтан у памятника морякам-балтийцам как место для водных развлечений

- Я хотела бы обратить особое внимание на то, что фонтан, который является частью памятника морякам-балтийцам, не место для водных развлечений. Купание в фонтане может обернуться острой инфекцией, потому что вода для них не очищается и не обеззараживается по требованиям, предъявляемым для бассейнов. Кроме того, можно получить травму при падении, а также электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки, - написала Елена Дятлова.

Сити-менеджер напомнила, что в городе есть фонтаны «Детский» на Верхнем озере и в сквере 70-летия Калининградской области, где можно охладиться под струями воды.