На следующей неделе приморские направления усилят дополнительными поездами

На следующей неделе "Ласточки" будут чаще курсировать на приморских направлениях. Фото: Александр КАТЕРУША

Дополнительные поезда на двух приморских направлениях назначаются с 8 по 12 августа в связи с благоприятным прогнозом погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги.

Дополнительные «Ласточки» будут отправляться:

- с Северного вокзала в Зеленоградск в 9.46;

- из Зеленоградска до Южного вокзала в 10.30;

- с Северного вокзала в Светлогорск в 12.38;

- из Светлогорска до Северного вокзала в 11.14;

- из Светлогорска до Южного вокзала в 20.36.

На этой неделе в Службе 112 рассказали, что калининградцы теряют сознание в душных автобусах и электричках.