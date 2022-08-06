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Общество6 августа 2022 15:53

В ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП около поселка Талпаки

Среди причин случившегося – превышение скорости
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
В аварии у поселка Талпаки погиб пассажир БМВ.

В аварии у поселка Талпаки погиб пассажир БМВ.

Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В субботу, 6 августа, смертельное ДТП произошло примерно в 6 часов 50 минут на 59-м километре автодороги Калининград - Черняховск - Нестеров. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

- По предварительным данным, водитель автомобиля БМВ при обгоне выбрал неверный скоростной режим, а также не учел погодные условия. В результате допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили в инспекции.

В результате ДТП пассажир 1991 года рождения скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и два пассажира получили телесные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.