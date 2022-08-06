В Калининграде объявлена благотворительная программа в помощь мальчику, который слышит наполовину

Матвей Крупица: настрой - боевой! Фото: Smile.time

В воскресенье, 7 августа, в парке «Юность» пройдут благотворительные мероприятия в помощь двухлетнему Матвею Крупице. Ребенку для спасения слуха требуется дорогостоящая операция. Родители собирают 5 миллионов рублей.

В программе:

- мастер-класс по живописи;

- аквагрим для детей;

- фото от профессионального фотографа;

- будут представлены изделия ручной работы, а также сборник рассказов от калининградского автора.

- Все пожертвования пойдут на оплату операции для Матвея Крупицы, - рассказала мама мальчика Анастасия. – Сейчас нам важно собрать еще 170 тысяч рублей для открытия депозита, а затем начнется основная часть работы по сбору. Мы от всего сердца благодарим жертвователей за участие!

Поможем Матвею обрести слух!

Начало программы (3+) в 12.00, ориентир – колесо обозрения.