В Калининграде при проверке условий хранения изъято 7 единиц оружия

За неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии проверено по месту жительства 89 владельцев гражданского оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В результате проведенных проверок за нарушение правил хранения и нарушения сроков продления изъято 7 единиц зарегистрированного оружия, в отношении правонарушителей составлено 12 административных протоколов. Добровольно сдана жителем региона 1 единица оружия, - говорится в отчете.

В Росгвардии напоминают, что заявление на перерегистрацию оружия, пакет необходимых документов и само оружие должны быть представлены в подразделения лицензионно-разрешительной работы по месту регистрации не позднее чем за 30 суток до окончания срока разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.