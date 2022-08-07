На Куршской косе проведут мастер-классы по правилам поведения и спасению на воде

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В воскресенье, 7 августа, на Куршской косе состоятся мастер-классы по правилам поведения и спасению на воде – приглашаются все желающие. Уроки проведут студенты Колледжа агротехнологий и природообустройства (Гусев), являющиеся членами Калининградского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Занятия пройдут с 14 до 17 часов на берегу моря на 13-м километре косы.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка, студенты будут проходить практику на Куршской косе. С 11 июля ребята патрулируют вместе с государственными инспекторами территорию национального парка, помогают выявлять нарушителей и благоустраивать экологические тропы.