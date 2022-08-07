Алла Михеева остановилась в Светлогорске в номере, где жил Герхард Шредер

Телеведущая устроила экскурсию по гостиничному номеру для своих подписчиков. Фото: Instagram.com

В Светлогорске в субботу, 6 августа, прошла генеральная репетиция фестиваля «Голосящий КиВиН-2022». Сегодня, 7 августа, состоится ТВ-съемка для Первого канала. В записи примут участие приглашенные гости - члены жюри, в том числе Алла Михеева. Телеведущая заранее приехала в Калининград, чтобы отдохнуть. 6 августа она гуляла по острову Канта, где посетила могилу Иммануила Канта и посмотрела на работу стеклодува. Сторис о своей прогулке она выложила в соцсети.

В Светлогорске Алла Михеева поселилась в гостинице на берегу моря. Телеведущую заселили в номер, в котором 3 июля 2005 года останавливался канцлер Германии Герхард Шредер.

В номере звезду ждали свежие фрукты. Фото: Instagram.com

В комнате Аллу Михееву ждали свежие фрукты, а за окном – прекрасное Балтийское море.