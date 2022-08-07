В Калининградском зоопарке умерла полярная волчица

Рено. Фото: предоставлено зоопарком

В зоопарке Калининграда умерла полярная волчица по кличке Рено. О потере сообщила в соцсетях директор зоопарка Светлана Соколова.

«Рено была уже в весьма преклонном возрасте - 14 лет (волки живут 12-15 лет) и, конечно, имела возрастные проблемы со здоровьем. Вскрытие показало, что у волчицы произошел разрыв легочной артерии на фоне геронтологических изменений в сердечно-сосудистой системе. Ветврачи предполагают, что роковую роль могла сыграть жара. Такая аномально высокая температура всегда бьет по пожилым и хроникам», - написала Светлана Соколова.

По словам директора, то, что сейчас переживает Калининградский зоопарк, называется старением коллекции: когда-то в город одномоментно завезли много молодых животных, и так же одномоментно эти животные подходят к закономерному концу жизни.

«Мы пристально следим за сивучем Кимом, бурой медведицей Настей, слонихой Преголей и барибалом Ханни. Все они уже преодолели предельный срок жизни для своего вида, а значит, наша задача сделать все для того, чтобы последние годы их жизни были максимально комфортными и благополучными», - заключила директор зоопарка.