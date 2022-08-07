Парусник «Седов» завершил рейс и прибыл в Калининградскую область

. Фото: пресс-служба БГАРФ.

Калининградский парусник «Седов» завершил рейс и покинул Кронштадт. Барк в ночь на 7 августа зашел на Светловский судоремонтный завод. На воскресное утро было назначено торжественное построение, которое обозначило окончание учебного рейса.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, следующий порт стоянки – Калининград.

«10 августа планируется бункеровка «Седова» пресной водой в количестве 700 тонн для обеспечения необходимой осадки для прохода в Калининградский морской рыбный порт, и в период с 15 по 19 августа барк перейдет к причалу порта», - сообщили в пресс-службе академии.

Напомним, «Седов» прибыл в Кронштадт 19 июля, а 31 июля парусник принял участие в параде ВМФ в группе статического показа. На следующий день на барке состоялся праздничный концерт.