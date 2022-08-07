Полиция Гусева разыскивает подозреваемого в краже

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Гусева объявила в розыск подозреваемого в краже. 41-летний Денис Унуковский зарегистрирован по адресу: Черняховск, улица Чапаева. В полиции отмечают, что мужчина скрывается от следствия.

Приметы: на вид 40 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, короткостриженые, глаза серые.

Если вам что-либо известно о местонахождении Дениса Унуковского, полицейские просят сообщить об этом по телефонам МО МВД России «Гусевский»: 8 (40143) 3-24-10 (дежурная часть), 8 (40143) 3-32-81 (ОУР) или 02.