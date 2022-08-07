В ГИБДД рассказали о смертельной аварии в Черняховском районе

. Фото: пресс-служба областного УМВД.

В результате ДТП, которое случилось в Черняховском районе, погиб 30-летний мужчина. Он скончался на месте до приезда медиков. Еще три человека пострадали.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, автомобиль BMW под управлением 37-летнего водителя ехал по трассе Калининград - Черняховск - Нестеров со стороны Черняховска в направлении Калининграда.

Совершая обгон, водитель не справился с управлением, съехал в кювет, машина перевернулась.

В ГИБДД сообщили, что водитель был ранее лишен права управления транспортными средствами. Он и еще два пассажира были госпитализированы.