Калининградцев приглашают на встречу с поэтом Александром Орловым

. Фото: Калининградская епархия

В Калининградскую область по приглашению отдела культуры региональной епархии РПЦ приедет Александр Орлов, поэт, прозаик, публицист, директор литературного форума «Золотой Витязь».

Как сообщает пресс-служба епархии, он проведет несколько творческих встреч в Калининграде и городах области. Посетить их приглашают всех желающих.

Творческие встречи состоятся:

11 августа (четверг) в 16.00 в библиотеке им. космонавта Леонова (Калининград, проспект Мира, 62);

12 августа (пятница) в 16.00 в Центральной библиотеке Балтийска (Балтийск, ул. Сенявина, 12);

12 августа (пятница) в 18.30 в библиотеке им. Н. Ф. Федорова в Светлом (Светлый, ул. Заводская, 2).