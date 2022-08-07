Велодорожку на Куршской косе начнут строить 15 августа

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Начало реализации проекта по строительству велосипедной дорожки на Куршской косе запланировано на 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

По словам директора нацпарка Анатолия Калины, строительство велодорожки начнется у границы поселка Лесного и пройдет в три этапа. Первый этап будет включать участок от поселка Лесного до Зеленоградска, второй этап – от Лесного до Рыбачьего, третий этап – от Рыбачьего до Морского. Сдача готового объекта запланирована на конец 2023 года.

Ширина велодорожки составит около 3 метров, длина – 44 километра. Она будет проходить в 15-20 метрах от края обочины автомобильной дороги Зеленоградск - Морское с правой стороны. От Зеленоградска до КПП трасса велодорожки определена с левой стороны от автодороги.