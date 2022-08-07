В БФУ показали, как будет выглядеть библиотека университетского колледжа на ул. Зоологической

. Фото: БФУ им. И. Канта

Пространство библиотеки университетского колледжа на ул. Зоологической, 2, преобразится этой осенью. Дизайн интерьеров библиотеки разработали студенты-архитекторы Лев Мельников и Никита Курмаз.

Как сообщает пресс-служба университета, проект включает в себя дизайн входного, рабочего, читального и технического блока, переговорной, зоны мультимедийного и презентационного оборудования, помещения для хранения.

- Пространство университетской библиотеки — ключевое общественное пространство вуза. Проект послужит катализатором создания более открытой, вдохновляющей и творческой атмосферы, — отметила научный руководитель Мария Мамаева.

Реализация проекта запланирована на осень в рамках модернизации библиотечных пространств.