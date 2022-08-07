В Калининграде начали очищать барельефы Германа Брахерта на здании почтамта 1930 года

. Фото: Евгений МАСЛОВ

В Калининграде началась расчистка барельефов восточнопрусского скульптора Германа Брахерта. Расположены они неподалеку от главного Кенигсбергского вокзала (ныне Южный вокзал), на здании почтамта 1930 года (ул. Железнодорожная, 25-31). Широкой общественности эти произведения до недавнего времени были неизвестны.

О начале работ по очистке барельефов сообщил руководитель региональной Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

. Фото: Евгений МАСЛОВ

Он рассказал, что у специалистов получается отделить цементный раствор от травертина (известняковая горная порода).

- Это только начало. Дальше будет более тонкая очистка, докомпановка утраченных фрагментов, - сообщил Евгений Маслов.

Глава службы охраны памятников провел переговоры с руководителем регионального отделения Почты России.

- Нашли полное взаимопонимание о необходимости восстановления обретенного памятника. Пока делаем проект, рассчитываем стоимость работ, - рассказал Евгений Маслов.

Отметим, об этом произведении известного скульптора Германа Брахерта знают немногие. Барельефы Брахерта сохранились под вывеской, установленной уже в наше время. Несколько лет назад выяснилось, что реклама незаконна, и ее демонтировали. Тогда краеведы и обратили внимание, что под рекламой скрывались барельефы. Если присмотреться, сегодня там можно увидеть изображения фигур людей (почтальоны в фуражках, телефонистки) и надписи.

Этот барельеф внесут в перечень сохранившихся и охраняемых работ выдающегося немецкого мастера, многие из которых под предлогом борьбы с «дегенеративным искусством» были уничтожены нацистами.