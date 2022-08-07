Главный приз фестиваля «Голосящий КиВиН» выиграла команда из Орла

Фото: предоставлено пресс-службой КВН. Фото: организаторы фестиваля

Команда «Ровеньки» (ОГУ им. Тургенева, Орел) стала обладателем «Большого КиВиНа в золотом», главного приза фестиваля юмора, который прошел в Светлогорске 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба КВН.

Команда шутила про свой родной край, конкурс двойников 50 Cent и Газманова (куда же без этого).

Вот пара шуток ребят из игры:

«У нас в Ровеньках все для людей, да. Вот недавно посередине площади установили новую гильотину. Хотели качели, теперь ничего не хотим, ходим – помалкиваем».

«Ровеньки - единственный город, где победили борщевик: его просто платным сделали. Разворовали все».

КОНКРЕТНО

Кто завоевал призы фестиваля:

«Малый КиВиН в темном»: «Северяне»;

«Малый КиВиН в светлом»: «Красный Лис»;

«Малый КиВиН в золотом»: «Доктор Хаусс»;

«Большой КиВиН в темном»: «Пал Палыч»;

«Большой КиВиН в светлом»: сборная МАИ;

«Большой КиВиН в золотом»: «Ровеньки».