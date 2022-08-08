Очевидцы: Под Светлогорском разбился мотоциклист

Смертельное ДТП под Светлогорском. Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

В Калининградской области на светлогорской трассе произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщают очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининградской области».

По словам подписчиков сообщества, которые стали свидетелями трагедии, мотоциклист разбился об отбойник. Кто-то даже видел компанию байкеров за 10 минут до ДТП.

«Ехал в Светлогорск, они весело все стояли на «Лукойле», а когда минут через 10 поехал обратно, уже вот так грустно стало, когда увидел эту картину…» - написал Александр Кулагин.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются детали произошедшего.