До +27: Лето в Калининграде снова набирает обороты

На этой неделе нас ждут жаркие выходные. Фото: Александр Подгорчук

Если вы переживали, мол, лето заканчивается, а я не успел съездить на море, то спешим порадовать - шанс есть!

По прогнозу Гидрометцентра России, на этой неделе в наш регион постепенно возвращается тепло. В понедельник, 8 августа, обещают +20...+21 градус тепла. Вечером возможен кратковременный дождь. Во вторник температура поднимется еще на градус - до +21…+22, нас ждет переменная облачность, без осадков. В среду температура продолжит расти, столбик термометра покажет +23...+24, днем возможен небольшой дождь. В четверг потеплеет до +25…+26, переменная облачность будет весь день.

А вот к выходным погода разыграется по полной. В пятницу и субботу синоптики прогнозируют +27…+28 и без осадков. В воскресенье +26…+27 с переменной облачностью.