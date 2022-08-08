В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 8 августа нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в понедельник, 8 августа, в течение дня отключено электричество в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Портовой, 50.

До 18 часов не будет электричества у потребителей на ул. У. Громовой, 1 (школа № 6), ЦТП, 5-13а, и на бульваре Л. Шевцовой, 29а.

На ул. Калязинской, 6, воду отключат с 10.00 до 15.00. С 10.00 до 16.00 без холодной воды будут многоквартирные дома на ул. Багратиона, 114-132, ул. Серпуховской, 30-44в, 31-43, ул. Эльблонгской, 1-7, Ленинском проспекте, 76а.