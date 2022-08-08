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Общество8 августа 2022 9:04

В Балтийске в море утонул 27-летний мужчина

Четверых отдыхающих удалось спасти
Виктор Сергеев

На выходных в Балтийске в море утонул отдыхающий. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Трагедия произошла 6 августа на пляже между военным госпиталем и улицей Колесникова. Мужчина зашел в воду и не вернулся.

Спасатели выехали и обследовали место, но обнаружить тело 27-летнего калининградца так и не удалось.

В это же время три человека не смогли справится с отбойным течением в районе ул. Колесникова. Спасатели буквально со дна вытащили тонувших. Сейчас все трое находятся в тяжелом состоянии в Калининградской областной больнице.

Еще одного отдыхающего из Калининграда удалось спасти на побережье между Гвардейским бульваром и Центральным пляжем на ул. Чехова. Мужчина госпитализирован.