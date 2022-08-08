В индустриальном парке «Храброво» появится завод по производству стройматериалов

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Калининградский завод строительных материалов получил разрешение на строительство завода по производству стройматералов в индустриальном парке «Храброво». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Компания реализует проект по организации производства комплектующих для электроустановок и кровельных материалов. Согласно заявке в «Храброво» предприятие будет выпускать строительные металлические конструкции для электростанций, профнастил, металлочерепицу и другие элементы кровли.

В Корпорации развития Калининградской области сообщили, что заявку на размещение производства КЗСМ подал весной 2022 года.