В Калининграде отдыхающий избил охранника ресторана

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

За сутки в Калининграде за нанесение телесных повреждений задержаны два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Около трех часов ночи сотрудники вневедомственной охраны выехали на охраняемый объект на улице Невского, где персонал развлекательного центра нажал тревожную кнопку. Прибывшие росгвардейцы задержали агрессивного мужчину, который оказывал физическое сопротивление охраннику ресторана. Для выяснения причины конфликта 39-летнего жителя Большого Исаково доставили в отдел полиции.

Около семи утра сотрудники Росгвардии стали свидетелями избиения мужчины на улице Пролетарской. Вмешавшись в конфликт, росгвардейцы задержали 24-летнего зачинщика, который пытался оказать сопротивление. Задержанный доставлен в отдел полиции, а пострадавший госпитализирован.