В ГИБДД сообщили подробности ДТП под Светлогорском, в котором погиб мотоциклист

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Стали известны обстоятельства смертельного ДТП под Светлогорском, которое случилось в воскресенье, 7 августа.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 36-летний водитель мотоцикла БМВ превысил скорость и врезался в дорожное ограждение. От удара фрагмент мотоцикла попал в двигавшийся сзади мотоцикл «Ямаха» под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла БМВ от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель мотоцикла «Ямаха» получил телесные повреждения.