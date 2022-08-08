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Происшествия8 августа 2022 10:26

В ГИБДД сообщили подробности ДТП под Светлогорском, в котором погиб мотоциклист

Виктор Сергеев
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Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Стали известны обстоятельства смертельного ДТП под Светлогорском, которое случилось в воскресенье, 7 августа.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 36-летний водитель мотоцикла БМВ превысил скорость и врезался в дорожное ограждение. От удара фрагмент мотоцикла попал в двигавшийся сзади мотоцикл «Ямаха» под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла БМВ от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель мотоцикла «Ямаха» получил телесные повреждения.