Строительство поликлиники на ул. Согласия завершат к концу года

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Строительство поликлиники на улице Согласия в Калининграде будет завершено к концу года, после этого начнется пусконаладка медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Здание поликлиники для взрослых и детей с диагностическим центром рассчитано на 1120 посещений в смену. Также там будут обустроены две автомобильные стоянки.

Сейчас на объекте полностью выполнены конструктивы основного здания, кровля, вставлены окна. Подрядчик ведет отделочные работы на всех этажах – гидроизоляцию полов, облицовку стен керамической плиткой, устройство покрытия полов керамической плиткой. Устанавливаются дверные блоки и вентиляционное оборудование, идет монтаж слаботочных систем и систем энергоснабжения.

В завершающей стадии находятся и работы по благоустройству и ограждению территории.