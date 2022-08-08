Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 августа 2022 12:54

Строительство поликлиники на ул. Согласия завершат к концу года

Сейчас на объекте полностью выполнены конструктивы основного здания
Виктор Сергеев
.

.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Строительство поликлиники на улице Согласия в Калининграде будет завершено к концу года, после этого начнется пусконаладка медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Здание поликлиники для взрослых и детей с диагностическим центром рассчитано на 1120 посещений в смену. Также там будут обустроены две автомобильные стоянки.

Сейчас на объекте полностью выполнены конструктивы основного здания, кровля, вставлены окна. Подрядчик ведет отделочные работы на всех этажах – гидроизоляцию полов, облицовку стен керамической плиткой, устройство покрытия полов керамической плиткой. Устанавливаются дверные блоки и вентиляционное оборудование, идет монтаж слаботочных систем и систем энергоснабжения.

В завершающей стадии находятся и работы по благоустройству и ограждению территории.