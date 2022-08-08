Прокуратура проводит проверку по факту падения 6-летнего ребенка из окна многоэтажки

Прокуратура Московского района устанавливает обстоятельства и причины падения малолетнего ребенка из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Батальной в понедельник, 8 августа. 6-летняя девочка выпала из окна 2-го этажа.

С травмами девочку доставили в больницу, ей оказали помощь, ее жизни ничего не угрожает.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов, а также родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей», - заявили в пресс-службе прокуратуры.