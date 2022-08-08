На «Балтийские сезоны» в Калининград приедет Малый театр

В Калининграде в рамках «Балтийских сезонов» в сентябре пройдут гастроли Государственного академического Малого театра из Москвы. Об этом «Комсомолке» рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Малый театр покажет свои спектакли 15-18 сентября. Представителей других театров в этом году не будет.

- Сложность была не в том, чтобы организовать «Балтийские сезоны» в этом году. А в том, что у нас театр на реконструкции, идет и уже заканчивается ремонт фойе и зала. Был вопрос, например, состоится или не состоится поставка кресел, с задержкой привезут материалы или без. Эти моменты были связаны исключительно с ремонтом. Это не проблемы, а рабочая ситуация, - сказал министр.

А вот «Балтийские дебюты» в Светлогорске в этом году точно не состоятся. Поскольку это международный фестиваль кино стран Балтийского моря, организовать его проблематично.