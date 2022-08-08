Коронавирус за сутки выявили в 15 городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 126 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 78 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Багратионовский городской округ - 1,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 6,

Полесский городской округ – 6,

Гурьевский городской округ - 7,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 4,

Зеленоградский городской округ – 11,

Светлогорский городской округ – 3,

Краснознаменский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Неманский городской округ – 2.

Янтарный городской округ – 1.