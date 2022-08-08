Из Калининградской области с начала года вывезли 670 тысяч тонн зерна

С начала 2022 года из Калининградской области было вывезено в другие регионы РФ более 670 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Основными видами вывозимого с территории области зерна стали 12 тысяч тонн продовольственной пшеницы, семена люпина фуражные – 1,5 тыс. тонн, кукуруза на кормовые цели – 1,2 тыс. тонн, шрот соевый – 643 тыс. тонн, концентрат соевый белковый – 13 тыс. тонн.

Зерно и продукты переработки отправляли в Красноярский край, Ростовскую, Астраханскую, Волгоградскую, Новгородскую, Ленинградскую, Брянскую, Белгородскую и другие области.