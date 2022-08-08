Калининград вошел в топ-10 городов по вводу жилья на человека

. Фото: архив "КП"

Калининград занял 7-е место среди российских городов по вводу жилья на одного человека. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

В 2021 году в областном центре было введено 604,1 тысячи квадратных метров жилья, или 1,22 «квадрата» на человека. Сейчас в Калининграде в среднем на одного жителя приходится 31,3 кв. метра недвижимости.

В России в 2021 году было введено 92,56 миллиона квадратных метров жилья, что на 12,7% больше показателя предыдущего года. Более одного квадратного метра на человека ввели в 17 городах России, а год назад таких городов было всего 12.