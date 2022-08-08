Калининградец погасил крупный долг по алиментам после ареста земли

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Судебные приставы заставили жителя Калининграда погасить крупный долг по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Отец двоих детей уклонялся от исполнения родительских обязанностей и накопил задолженность 388 тысяч рублей.

Приставы установили, что у него в собственности имеется земельный участок. На недвижимость был наложен арест, и это нарушило планы должника: из-за ограничений он не смог продать землю.

Чтобы вернуть себе право распоряжения имуществом, ему пришлось полностью погасить задолженность, а также заплатить исполнительский сбор в размере 27 тысяч рублей, назначенный за неисполнение решения суда в установленные сроки.