В Гурьевске будут судить распространителей «соли»

В Гурьевске завершено расследование уголовного дела по обвинению организованной группы в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Трое мужчин занимались извлечением из тайников мелкооптовых партий наркотиков («мастер-кладов») и их расфасовкой на более мелкие партии для дальнейшего незаконного сбыта.

В ходе задержания у каждого из «кладменов» были обнаружены свертки с «солью», в которых находилось более 8 граммов сильнодействующего наркотика.

Уголовное дело по обвинению троих злоумышленников направлено в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.