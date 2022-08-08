В Калининграде в парке Макса Ашманна пройдет акция «Путь к здоровью!». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в парке с 9 по 11 августа будет работать мобильный пункт Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, в котором каждый житель региона сможет пройти бесплатное медицинское обследование.

Вторник и среда – дни для взрослых, четверг – «детский день».

9 августа в пункте здоровья можно получить консультации врача-терапевта, врача-диетолога, врача-дерматолога, врача по медицинской профилактике; определить уровень глюкозы и кислорода в крови, артериального и внутриглазного давления.

В среду, 10 августа, специалисты городской больницы № 4 приглашают жителей региона определить индекс массы тела, посетить терапевта, измерить уровень глюкозы и кислорода в крови и артериального и глазного давления.

На следующий день, 11 августа, в «детский день», можно будет определить физическое и психическое развитие ребенка, пройти тестирование на аутизм, антропометрию и получить консультацию по рациональному питанию ребенка, определить уровень глюкозы в крови и артериального давления.

Время работы мобильного пункта - с 10 до 15 часов.