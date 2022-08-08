На пляже в Янтарном установили новые видеокамеры

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В Янтарном на пляже «Лагуна» установлены новые камеры видеонаблюдения. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Три камеры, расположенные на металлической опоре, могут просматривать всю пляжную зону.

По данным городских властей, в ближайшее время три камеры видеонаблюдения появятся также на пляже Янтарный. А на пляже Центральный заканчивается монтаж двенадцати камер видеонаблюдения.

После установки всех камер сигнал с них будет поступать в единую дежурную диспетчерскую службу Янтарного городского округа.