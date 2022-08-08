В Калининграде 12 обманутых дольщиков получили квартиры

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде 12 семей обманутых дольщиков получили ключи от квартир в новом доме по улице Поленова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пострадавшие участники долевого строительства более десяти лет ждали своих квартир, вложив средства в проект недобросовестного застройщика ООО «Империя строительства» в поселке Малое Исаково. После банкротства фирмы дом был внесен в реестр проблемных объектов на территории региона.

Механизм решения проблемы дольщиков нашли областные власти. Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» в рамках возведения микрорайона ЖК «Юго-Восток» обеспечил жилыми помещениями обманутых дольщиков.

По данным областных властей, с начала года ключи от новых квартир получили порядка двухсот семей, еще 70 дольщиков выбрали денежные компенсации.