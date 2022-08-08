Волонтеры отмыли от граффити мозаичную остановку в Домново

. Фото: Евгений Мосиенко

Волонтеры из калининградской организации «Наследие стен» продолжают субботники, в рамках которых занимаются очисткой и спасением старой советской мозаики, которой украшены фасады, интерьеры и городские объекты.

В результате очередной акции добровольцы очистили автобусную остановку в поселке Домново.

- Остановка необычная, двухсекционная. По словам местных жителей, она была построена в 70-е годы. Удалось смыть краску, надписи и убрать следы от объявлений со стен. Возле остановки есть скамейки, клумба. Видно, что за территорией следят. Но над стенами, конечно, пришлось поработать, чтобы придать им первоначальный вид. Мозаика красивая как прежде, - говорит организатор выезда, гид Евгений Мосиенко.

. Фото: Евгений Мосиенко

По его словам, не всеми жителями поселка Домново это наследие воспринимается как ценное, как объект монументального искусства советского прошлого.

- Мимо проезжал мужчина и сказал: «Это же советское. Зачем это сохранять?» А следом подошел другой местный житель и помог нам, еще и поблагодарил за работу. Это вдохновляет, - рассказывает Евгений.

В планах у активистов из «Наследия стен» подкрасить козырек на этой остановке и заниматься очисткой и спасением других объектов в регионе.