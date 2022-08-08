В Калининграде начали строить филиал Российского госинститута сценических искусств

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На острове Октябрьский в Калининграде стартовало строительство филиала Российского государственного института сценических искусств. Объект является частью культурно-образовательного центра, сообщает пресс-служба областного правительства.

На площадке прошло первое бетонирование фундаментной плиты. Было уложено 1800 кубических метров цементной смеси, что составляет более половины от общего объема фундамента. Параллельно продолжаются работы по армированию фундаментной плиты.

Также на острове продолжается масштабная установка фундамента Большого театра, благоустройство территории служебного жилья.

Напомним, строительство объектов в Калининграде осуществляется на двух площадках, «восточной» и «западной», располагающихся по обе стороны от стадиона «Калининград», который возведен на острове Октябрьский к чемпионату мира по футболу-2018.