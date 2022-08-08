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Общество8 августа 2022 16:53

Алиханов обещал жителям поселка Северного новую детскую площадку

Решение было принято в ходе личного приема граждан
Виктор Сергеев

В поселке Северном появится новая детская площадка. Средства на ее строительство выделят из резервного фонда, заявил губернатор Антон Алиханов в ходе личного приема населения.

Ориентировочная стоимость площадки общей площадью 20 на 20 метров составит 11 миллионов рублей. Планируется, что новый объект оборудуют на земельном участке Центра содействия переселению «Соотечественник», который будет передан по договору безвозмездного пользования муниципалитету.

На сегодняшний день в поселке проживает 20 детей дошкольного возраста и сто школьников.