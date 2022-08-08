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Общество8 августа 2022 17:30

Калининградец получил год колонии за нарушение порядка проведения митингов

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима
Виктор Сергеев

В Калининграде вынесли приговор активисту за неоднократные нарушения порядка проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Ранее мужчина трижды привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения. В апреле 2021 года он вновь принял участие в незаконном митинге и шествии.

По данным суда, горожанин призывал окружающих к активным противоправным действиям, мешал движению пешеходов и транспорта на центральных улицах города.

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.