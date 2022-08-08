Калининградские больницы получат 14 новых автомобилей

В сентябре больницы Калининградской области должны получить 14 новых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Больше всех машин – пять единиц – получит Гусевская центральная районная больница, по две – межрайонная больница № 1, Советская центральная городская и Черняховская центральная районная больницы; по одной – лечебные учреждения в Озерске, Полесске и Ладушкине.

«Новый автотранспорт будет очень востребован в предстоящем эпидсезоне по респираторным заболеваниям и позволит расширить возможности амбулаторного звена», - отметили в министерстве.

На покупку автотранспорта был выделен почти 21 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.