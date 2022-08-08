Телеведущий Владимир Соловьев рассказал калининградским полицейским о геополитике

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Калининградские полицейские обсудили геополитическую ситуацию с журналистом Владимиром Соловьевым. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Журналист посетил Калининград 6 августа и принял участие в мероприятии, где присутствовал руководящий состав УМВД региона.

«Телеведущий в ходе оживленной дискуссии обсудил с сотрудниками полиции геополитическую ситуацию в мире и роль России. Журналист ответил на вопросы полицейских и отметил их важную роль в охране общественного порядка на территории самого западного региона страны», - отметили в пресс-службе УМВД.