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Общество8 августа 2022 18:13

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал калининградским полицейским о геополитике

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Калининградские полицейские обсудили геополитическую ситуацию с журналистом Владимиром Соловьевым. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Журналист посетил Калининград 6 августа и принял участие в мероприятии, где присутствовал руководящий состав УМВД региона.

«Телеведущий в ходе оживленной дискуссии обсудил с сотрудниками полиции геополитическую ситуацию в мире и роль России. Журналист ответил на вопросы полицейских и отметил их важную роль в охране общественного порядка на территории самого западного региона страны», - отметили в пресс-службе УМВД.