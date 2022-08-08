В УМВД назвали предварительную причину пожара в отделе полиции в Багратионовске

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

Пожар в здании отдела полиции в Багратионовске локализован. По факту возгорания проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. На место незамедлительно прибыл руководящий состав регионального УМВД, а также оперативные службы и пожарные расчеты. Все сотрудники отдела были эвакуированы, пострадавших нет.

Резервный телефон для вызова полиции в Багратионовске - 8 (40156) 4-00-95.