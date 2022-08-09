В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 9 августа нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 9 августа, в течение дня отключено электричество в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Портовой, 50.

С 9.00 до 18.00 не будет электричества у потребителей на ул. У. Громовой, 1 (школа № 6), 3-13а, ул. Марш. Борзова, подкачка «Озеро Нескучное» ГПКО «Водоканал».

МП «Калининградтеплосеть» напоминает, что со вчерашнего дня и до 21 августа на профилактику остановлена котельная, которая снабжает горячей водой дом № 100 по Советскому проспекту.