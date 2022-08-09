Калининградец оплатил долги по налогам после ареста двух машин

. Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы заставили жителя Калининграда погасить долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Калининградец задолжал 156 тысяч рублей и не исполнил требования в установленные сроки. Поэтому судебный пристав наложила арест на «Фольксваген» и «Ситроен», принадлежащие должнику.

Мужчина получил соответствующее уведомление, а также разъяснения, что в случае непогашения задолженности имущество будет реализовано на торгах.

После этого сумма долга в полном объеме поступила на депозитный счет отделения.