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Общество9 августа 2022 8:18

Калининградец оплатил долги по налогам после ареста двух машин

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы заставили жителя Калининграда погасить долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Калининградец задолжал 156 тысяч рублей и не исполнил требования в установленные сроки. Поэтому судебный пристав наложила арест на «Фольксваген» и «Ситроен», принадлежащие должнику.

Мужчина получил соответствующее уведомление, а также разъяснения, что в случае непогашения задолженности имущество будет реализовано на торгах.

После этого сумма долга в полном объеме поступила на депозитный счет отделения.