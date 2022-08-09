В Калининградской области ограниченно стали выдавать техусловия для подключения к газу

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В Калининградской области с 8 августа возобновилось заключение договоров технологического присоединения к сетям газораспределения и газопотребления с выдачей технических условий подключения для объектов газификации.Об этом сообщается на сайте «Калининградгазификации».

Техусловия выдаются для объектов капитального строительства, источниками газоснабжения которых являются ГРС «Гусев», ГРС «Черняховск», ГРС «Краснознаменск», ГРС «Советск», ГРС «Багратионовск» (Партизанское).

Однако приказ о приостановке выдачи техусловий по-прежнему действует для объектов капитального строительства, источниками газоснабжения которых являются ГРС «Калининград-1», ГРС «Калининград-2», ГРС «Зеленоградск», ГРС «Светлогорск», ГРС «Полесск».