Калининградская межобластная ветеринарная лаборатория информирует об африканской чуме свиней в регионе

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В Калининградской области АЧС не регистрировалась более двух лет. Впервые животные, зараженные опасным для них вирусом, были выявлены в конце 2017 года в дикой фауне. Летом 2018 года вспышка АЧС в Калининградской области затронула как мелкие фермерские хозяйства, так и крупные свиноводческие предприятия. Все поголовье на этих предприятиях было уничтожено. На начало 2019 года поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах сократилось на 99%. С ноября 2017 года по декабрь 2018 года АЧС регистрировалась на территориях 12 районов Калининградской области.

С 2019 года на территории региона регистрировались случаи заболевания в дикой фауне. За период 2020-2021 годов в Калининградской области не было выявлено ни одного случая африканской чумы свиней.

29 июля 2022 года вирус африканской чумы свиней вновь выявлен в пробе биологического материала от домашней свиньи, отобранной на территории личного подсобного хозяйства в поселке Краснолесье Нестеровского района, и установлен диагноз АЧС. Основным источником вируса является популяция дикого кабана, так как неблагополучная эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней сохраняется в сопредельных государствах.

Сейчас усилия специалистов государственной ветеринарной службы Калининградской области под контролем территориального управления Россельхознадзора направлены на осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и других мероприятий, в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации необходимых для предотвращения возникновения новых очагов на территории региона.

Для минимизации рисков распространения вируса проводится работа по регулированию численности дикого кабана.

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