Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области до 22 августа

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

С 9 по 22 августа марта фоторадары будут установлены:

На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск;

на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград;

на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;

на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград;

На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Крылово.

На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Калининграда.

На 2 километре автодороги «Приморское полукольцо «Калининград – Светлогорск»

привокзальная площадь аэропорта «Храброво».