Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области до 22 августа

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Фото: Безопасный город
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.
С 9 по 22 августа марта фоторадары будут установлены:
На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск;
на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград;
на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;
на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград;
На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Крылово.
На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Калининграда.
На 2 километре автодороги «Приморское полукольцо «Калининград – Светлогорск»
привокзальная площадь аэропорта «Храброво».